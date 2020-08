“Alghero è bellissima, ma è piena di ragazzini ubriachi…”

Sardegna - La denuncia di Elisabetta Canalis: "Le biciclette della mia famiglia giù dalla muraglia. È la seconda volta”

Alghero – “Questa è Alghero, sempre più bella. Purtroppo qui è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi”.

Elisabetta Canalis, modella e attrice originaria di Sassari e ora residente negliStati uniti, è solita trascorrere le vacanze in Sardegna.

Qualcuno avrebbe lanciato la sua bicicletta, quella di suo marito e il seggiolone di sua figlia giù dalla muraglia che costeggia il lungomare ad Alghero.

“Quelle – indicando i veicoli scagliati – sono la mia bicicletta e quella di mio marito che sono state buttate giù dalla muraglia. Quello è il seggiolino di mia figlia Skyler. È la seconda volta che capita. Un record”.

4 agosto, 2020