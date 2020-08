Allarme casi di rientro, per far fronte all’emergenza “ferie” in arrivo 10mila test rapidi

Il giornale di mezzanotte - Coronavirus - Il costo complessivo è di 140mila euro, 14 euro l'uno - Kit acquistati in urgenza per il notevole afflusso di utenti presso i punti drive-in

Viterbo – Allarme casi di rientro, per fronteggiare l’emergenza Covid scattata col post-ferie la Asl delibera l’acquisto immediato di diecimila test rapidi per un costo complessivo di 140mila euro.

L’affidamento in urgenza è andato a una ditta di Genova, la Relab srl, azienda cha presentato un’offerta in cui viene applicato uno sconto del 65% sul prezzo di listino e la fornitura in comodato d’uso gratuito dell’analizzatore per l’esecuzione dei test con assistenza full risk.

Motivo per cui è arrivato il via libera alla proposta, cui è stata data esecutività immediata.

La scelta di procedere all’affidamento diretto, senza le lungaggini di una gara, tiene conto della comunicazione inviata dal Regione Lazio il 21 agosto con cui si invitano le aziende sanitarie ad acquisire in autonomia i kit per l’effettuazione dei test antigenici rapidi al fine garantire l’attività full time dei laboratori inseriti nella rete Coronet (H24) soprattutto in questo particolare e contingente momento temporale nel quale si sta registrando un notevole afflusso di utenti presso i drive in regionali.

Sempre la Regione, il 18 agosto, aveva inoltrato alle aziende sanitarie del Lazio la relazione di validazione di due test antigenici rapidi per la ricerca dell’infezione Sars-Cov-2, disponibili in commercio, effettuata dal laboratorio regionale di riferimento dello Spallanzani.

I diecimila kit ordinati dalla Asl hanno un costo di 14 euro ciascuno.

28 agosto, 2020