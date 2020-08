E’ allarme contagi da rientro, giovani positivi dopo le vacanze

Pesaro Urbino - Si tratta di otto 19enni rientrati dalla Croazia e dalla Grecia

Pesaro Urbino – E’ allarme contagi da rientro in Italia.

Otto giovani sono risultati positivi dopo essere tornati dalle vacanze in Croazia e in Grecia. Nello specifico si tratta di tre 19enni di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, rientrate da una vacanza in compagnia di alcuni amici in Croazia. Di quattro coetanei reduci da un recente viaggio a Corfù, in Grecia residenti in provincia di Arezzo. E per altre sette persone che facevano parte dello stesso gruppo sono attualmente in corso le verifiche sanitarie. Sempre dalla Grecia è tornato a Modena un nuovo positivo, che ha contagiato a sua volta tre contatti.

Le tre ragazze marchigiane avrebbero iniziato ad avere febbre e altri tipici sintomi del virus una volta tornate a casa. Sono in buone condizioni e in quarantena nelle proprie case, anche se una di loro è affetta da una patologia cronica ed è monitorata più attentamente. Gli operatori del dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1 hanno ricostruito i contatti avuti dalle giovani negli ultimi giorni. Secondo indiscrezioni, sarebbero tutti di altre regioni: la comitiva è, infatti, partita in pullman facendo diverse tappe lungo il viaggio.

8 agosto, 2020