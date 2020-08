Washington – Allo zoo di Washington è nato un cucciolo di panda gigante.

Evento raro allo zoo di Washington. Allo Smithsonian national zoological park è nato un cucciolo di panda gigante. L’annuncio è stato dato dalla struttura con diversi Tweet.

La mamma del cucciolo si chiama Mei Xiang e ha 22 anni. Lo zoo ha annunciato la nascita di “un prezioso cucciolo di panda gigante”, a 4 anni dall’ultima gravidanza del panda Mei Xiang.

“Siamo felicissimi – si legge in un Tweet dello zoo – di condividere che Mei Xiang ha partorito alle 18,35 e si prende cura del suo neonato con attenzione”.

La struttura riferisce che “la neomamma allatta il suo cucciolo e lo coccola tenendolo vicino a sé”. Su Twitter anche un video che mostra il cucciolo e la mamma.

Lo zoo parla di un “momento di pura gioia tanto necessario in un contesto di pandemia globale e disordini sociali”.

Nel mondo vivono poco più di 2mila 500 esemplari di questa specie.

Il pubblico ha potuto assistere al parto dal vivo sul sito dello zoo grazie a una “cam panda” attiva 24 ore al giorno.

🐼❤️ Three cheers for giant panda Mei Xiang! She graced us with a glimpse of her wonderful, wiggly cub. It was born 6:35 p.m. Friday, Aug. 21. Watch along with us via the Panda Cam! 👀🎥 TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/4LJ6LKAhCO

— National Zoo (@NationalZoo) August 22, 2020