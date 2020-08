Anche la Viterbese entra nella Fase 3, oggi il primo allenamento allo stadio

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - L'appuntamento è per le 16,30 al Rocchi dove Agenore Maurizi darà il fischio d'inizio alla stagione

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – A chiudere i cancelli del Rocchi, martedì 10 marzo, fu Antonio Calabro. A riaprirli, a cinque mesi di distanza, sarà Agenore Maurizi. L’allenatore salentino, oggi al Catanzaro, e quello romano, si passano idealmente il testimone durante l’estate post lockdown che ha stravolto anche lo sport.

La Viterbese riprende da dove aveva lasciato ma con molti cambiamenti. L’appuntamento è per le 16,30 al Rocchi dove il tecnico originario di Colleferro darà il fischio d’inizio alla nuova stagione che partirà ufficialmente il 27 settembre con la prima giornata di serie C.

Non ci sarà Calabro ma neanche Diego Foresti, sempre al Catanzaro che sta costruendo una delle squadre potenzialmente più forti del girone meridionale. Non ci sarà Roberto Pini (il portiere sembra destinato al Grosseto) e tantomeno Salvatore Molinaro, nonostante i classe ’98 siano considerati under anche per tutto il prossimo campionato. Ci sarà invece Simone Palermo, legato al nuovo allenatore da un rapporto di conoscenza ventennale che magari aiuterà il centrocampista a ritrovare la giusta concentrazione.

L’elenco dei convocati, non diramato dalla società, dovrebbe comprendere i 19 calciatori sotto contratto più un gruppo di giovani. La squadra lavorerà allo stadio e non al Pilastro per diminuire il rischio di infortuni che sul campo sintetico, specialmente all’inizio dell’anno, è sempre dietro l’angolo. Da martedì, poi, fino a domenica 30 agosto, il gruppo si trasferirà a Cascia per due settimane di ritiro.

Samuele Sansonetti

Articoli: Viterbese, ecco le nuove maglie di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











13 agosto, 2020