Anche Muroni e Achilli si autosospendono dalla maggioranza

Viterbo - Crisi in comune - Salgono a 3 i consiglieri Forza Italia "in rivolta" dopo Marini che ha aperto le danze

Viterbo – (g.f.) – Dopo Giulio Marini, anche Paolo Muroni e Matteo Achilli abbandonano Arena autosospendendosi.

Non è un bel momento per la maggioranza a palazzo dei Priori. La crisi sta scuotendo in modo pesante anche Forza Italia, il partito del sindaco.

Nell’ultima seduta di consiglio, il capogruppo Marini si è autosospeso dalla maggioranza, restituendo al primo cittadino la delega all’Ambiente. Non nelle sue mani. Lo ha comunicato al presidente del consiglio Stefano Evangelista, anche se l’incarico glielo ha conferito Arena.

Subito dopo, un altro segnale. Marini ha anche lasciato la chat Whatsapp dove comunica la maggioranza.

Lo stesso capogruppo Forza Italia aveva anticipato che il suo gesto non sarebbe stato l’unico: “Altri seguiranno” aveva sottolineato parlando a Tusciaweb. Così è stato.

Sono passati un paio di giorni e dal gruppo di maggioranza sono usciti anche i consiglieri Paolo Muroni, politico di lungo corso, quello che si definisce un pezzo da novanta e anche Matteo Achilli, consigliere alla sua prima esperienza.

Anche loro si sono autosospesi.

Pare che tra gli azzurri ci sia stato un incontro in cui è emersa una spaccatura sulla turbolenta situazione a palazzo dei Priori. Marini, Muroni e Achilli da una parte, Lotti ed Micci dall’altra. Sberna non pervenuta.

Nonostante ferragosto alle porte, è in programma un’altra riunione per Forza Italia. La crisi chiama.

10 agosto, 2020