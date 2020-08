“Anche Ponza diventi luogo per la salvaguardia degli ideali europei”

Cronaca - Lo chiede Claudio Fazzone (FI) dopo la proposta di legge regionale che ha indicato Ventotene come luogo della memoria

Ponza – Riceviamo e pubblichiamo – Comprendo lo spirito della proposta di legge regionale che ha indicato Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia degli ideali dell’Europa.

Intendo però sottolineare la necessità di coinvolgere anche l’isola di Ponza in questa importante iniziativa di carattere culturale, formativo e storico-rievocativo.

Bisogna tener conto che i veri padri fondatori dell’Europa Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi prima di essere trasferiti a Ventotene erano stati confinati proprio a Ponza. È in quest’ultima isola che hanno concepito il “Manifesto” degli ideali europei poi materialmente completato a Ventotene.

Peraltro l’isola di Ponza andrebbe considerata come luogo “centrale” sul piano logistico per lo svolgimento di iniziative, convegni, manifestazioni attinenti la promozione e la salvaguardia degli ideali ispiratori dell’Europa.

Penso in primis alla Villa delle Tortore, situata nell’isola in località Campo Inglese, che anche attraverso la sua sua riqualificazione e riconversione può rappresentare un centro internazionale di riferimento per studi, convegni e formazione, diventando così la sede più appropriata per lo svolgimento di iniziative culturali volte alla diffusione degli ideali europei soprattutto fra le nuove generazioni.

La bellissima isola di Ponza, insieme a Ventotene, grazie al “Manifesto”, rappresenta un simbolo molto importante nella costruzione dell’integrazione europea.

Entrambe le isole costituiscono angoli preziosi del Mediterraneo, e possiamo dire che proprio nell’arcipelago pontino è nata un’idea forte, qui è sorto il pilastro che ha segnato la storia del nostro continente.

Ma chiederò al presidente Zingaretti di coinvolgere anche Ponza nel programma degli interventi per le celebrazioni e le iniziative previste dalla legge regionale da poco approvata.

Claudio Fazzone

Coordinatore regionale di Forza Italia Lazio

10 agosto, 2020