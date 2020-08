“Ancora non arriva il contributo di locazione, ma l’emergenza c’è ora…”

Il giornale di mezzanotte - Lettere - Viterbo - Comune - Torna a scrivere Michael Giuliani

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avevo scritto per il contributo di locazione a cui l’assessore aveva risposto con belle parole, ma ahimé non vere, ora vi illustro il perché.

Nell’articolo del 28 luglio 2020 cito le testuali parole dell’ assessore: “Dalla scorsa settimana si sta lavorando alla predispodizione di tutti gli atti da inviare alla ragioneria affinche la liquidazione avvenga il più presto possibile” inoltre con un altro articolo del 7 luglio 2020 ero venuto a conoscenza che i fondi dalla regione erano arrivati.

Il 19 agosto mi sono recato agli uffici in via del Ginnasio per maggiori informazioni e per sapere quando fossero arrivati questi benedetti soldi, mi hanno dato un recapito telefonico da contattare, alle ore 12,40 ho contattato il numero 0761 348560 e con grande sorpresa e nello stesso tempo grande rammarico mi hanno informato che se tutto va bene i soldi sarebbero arrivati a fine anno poiché ancora dovevano liquidare i contributi per l’affitto dell anno 2019, cosa che non comprendo poiché il Covid ha fatto la sua comparsa nel 2020.

Inoltre questo contributo è un contributo di emergenza per il Covid, se questi soldi arrivano ‘forse’ a dicembre nonostante la regione abbia già dato i fondi dal 7 di luglio mi sembra una vera e propria presa in giro.

L’emergenza di avere questo sussidio c’è ora, non di certo a dicembre, anche perché e parlo a nome di tutti quelli che hanno richiesto questo contributo, da qui a dicembre ci hanno sfrattato tutti quanti.

Anche se la mia sembra una crociata contro le istituzioni la mia voce voglio farla sentire perché questo per me, come per molti altri, è un disagio enorme: aspettate fino a dicembre nonostante i fondi già siano arrivati e nonostante le parole dell’ assessore abbiano fatto intendere tutt altro.

Michael Giuliani

Articoli: Sberna: “Il contributo a cui fa riferimento il nostro concittadino è un finanziamento regionale” – La segnalazione di Michael Giuliani: “Da un mese aspetto dal comune il contributo per l’affitto…”

Condividi la notizia:











20 agosto, 2020