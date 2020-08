La Juventus sceglie Andrea Pirlo come nuovo allenatore

Sport - Calcio - Lo riportano varie testate - L'ex centrocampista sarebbe in sede per firmare il contratto

Torino – La Juventus avrebbe scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore della prima squadra. L’indiscrezione è stata lanciata alcuni minuti fa da varie testate.

Secondo i rumors, Pirlo sarebbe già nella sede della società bianconera per firmare il contratto, per cui si tratterebbe solo di attendere l’annuncio ufficiale delle parti.

La Juventus, quindi, pare aver fatto tutto in poche ore. Dall’eliminazione in Champions League di ieri sera all’esonero di Maurizio Sarri nel primo pomeriggio di oggi, arrivando alla chiusura dell’accordo con Pirlo in questi minuti.

Pirlo ha giocato con la Juventus dal 2011 al 2015, vincendo quattro scudetti, due Supercoppe italiane e una coppa Italia. Era stato presentato appena dieci giorni fa come allenatore della Juventus under 23, la squadra bianconera che milita in serie C, per quella che sarebbe stata la sua prima esperienza in panchina.

8 agosto, 2020