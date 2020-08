“Annullato il trasporto della minimacchina di Santa Barbara”

Così con l’annullamento, causa Covid, del trasporto della macchina di santa Rosa, anche il comitato Minimacchina santa Barbara, come già annunciato dai comitati del Pilastro e Centro Storico, comunica che il Trasporto previsto per il 2020 è annullato.

In questo momento, comunque, il nostro pensiero va alle persone e alle famiglie che sono state colpite dal virus, alle quali oltre la preghiera, va dedicato, idealmente, il trasporto. Non potevano mancare gli auguri per i 50 anni del comitato del Pilastro, che, anche in assenza del trasporto, vanno ricordati. Bravi per il traguardo raggiunto.

In attesa del prossimo trasporto, comunque cercheremo di approfittare di questa pausa forzata per lavorare e apportare sulla struttura alcune migliorie volute dall’ideatore in modo da presentarci al prossimo appuntamento con una macchina ancor piu bella. Un saluto a tutti i minifacchini W santa Rosa.