Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento in via Porticella di vigili del fuoco e sanitari del 118 - FOTO

Montefiascone – Anziana cade in casa, trasportata sull’ambulanza dai pompieri.

Ieri mattina intorno alle 10,30 i vigili del fuoco di Viterbo insieme ai sanitari del 118 sono intervenuti in via Porticella nel centro storico di Montefiascone.

Un’anziana di 91 anni è caduta in casa ed avrebbe riportato la rottura del femore.

A causa della presenza di molti scalini nell’abitazione e di una scalinata che collega via Porticella con via Falisco per arrivare poi all’ambulanza è stato richiesto l’intervento dei pompieri.

I vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti con una squadra equipaggiata con un’autopompa serbatoio e una jeep.

L’intervento è durato circa un’ora.

L’anziana, con tutte le cure del caso, è stata caricata su un telo, portata dai pompieri e dal personale medico fuori casa e poi, tramite una barella, sull’ambulanza che l’ha trasportata al pronto soccorso.

16 agosto, 2020