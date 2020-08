“Arena non garantisce neppure la pulizia delle strade, si dimetta e si vada a elezioni”

Viterbo - Crisi in comune - La segretaria del circolo unico Pd, Patrizia Prosperi: "Si è perso di vista l’obiettivo principale, quello di amministrare il comune"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La domanda sorge spontanea ed è sulla bocca di tanti cittadini che vivono l’angoscia di una città ferma: “Di che cosa stiamo parlando?”

Da mesi ormai la maggioranza gira intorno all’argomento dell’affidamento a Federazione italiana nuoto della piscina comunale, senza trovare una quadra. Argomento sicuramente degno di attenzione quello del destino del centro natatorio della Pila ma tale, ci chiediamo, da bloccare le attività di una pubblica amministrazione e di così vitale interesse per l’ intera comunità?

Suona un po’ strano sentir dire oggi da membri della stessa maggioranza che si è perso di vista l’obiettivo principale: quello di amministrare il comune di Viterbo. Effettivamente si è perso di vista quello che dovrebbe essere il centro dell’interesse di chi governa la nostra città, tanto più in un momento particolare come quello odierno, usciti parzialmente da un’emergenza sanitaria devastante, in una situazione di preesistente sofferenza del tessuto sociale ed economico.

Anziché fare squadra, rimboccarsi le maniche e lavorare, la giunta occupa il suo e il nostro tempo prezioso manifestando un malessere che, per loro stessa voce, c’era da tempo e non si palesava. Mentre in altre città c’è chi è riuscito a gestire l’emergenza programmando il futuro, guardando alla ricostruzione, alla ripresa del tessuto economico-produttivo, a Viterbo non riescono a garantire nemmeno la gestione ordinaria. E così diventa un’emergenza la manutenzione, l’asfaltatura, lo sfalcio dell’erba, la pulizia delle strade e delle piazze.

Che si faccia chiarezza, quindi, e si esca da questo blocco, sempre piu’ difficile e rischioso da sostenere per Viterbo e per i cittadini viterbesi, oppure si giunga ad un atto di vera responsabilità: dimissioni e nuove elezioni.

Patrizia Prosperi

Segretaria Circolo Unico Pd Viterbo

17 agosto, 2020