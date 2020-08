Arena pronto ad azzerare la giunta

Viterbo - Comune in crisi - Dopo l'ultimatum lanciato ai suoi la prossima mossa è rivedere la squadra

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Un sindaco Arena deluso. Così si è definito, al termine di uno dei consigli comunali più complicati da quando è a capo di palazzo dei Priori e non che non ce ne siano state di situazioni difficili.

Ieri è arrivato l’ultimatum ai suoi, ma ben altro bolle in pentola. Un azzeramento della giunta, ad esempio.

La sua maggioranza si è liquefatta a colpi di reciproche accuse. FdI chiede pari dignità ai colleghi, accusati di remare contro ogni provvedimento proposto dal partito di Buzzi, la Lega si è a dir poco irritata per Fratelli d’Italia che martedì ha lasciato il consiglio facendo saltare l’approvazione del rendiconto, poi recuperato giovedì. Prima che esplodesse il caos. Di nuovo.

I leghisti chiedono il conto a FdI. Non hanno capito le ultime mosse. In mezzo c’è Fondazione. Accusata a sua volta da FdI di remare contro pratiche e delibere e lanciare attacchi continui a senso unico. Già questo basterebbe, ma giovedì ci si è messo anche il partito del sindaco, Forza Italia.

Giulio Marini ha alzato la voce e incaricato il presidente del consiglio Evangelista di far sapere ad Arena che gli restituiva la delega all’Ambiente e si autosospendeva dalla maggioranza. Questo perché il primo cittadino non sarebbe lasciato libero di operare dalla sua stessa maggioranza, dopo che Lega e Fondazione hanno votato no al proseguimento dei lavori del consiglio, rinviando ancora la discussione della delibera per l’affidamento della piscina comunale.

Ed è stata proprio l’uscita di Marini, quella che ha sorpreso di più. Qualcuno, malignamente, ha fatto notare: il capogruppo della Lega Micci non vuole discutere dell’impianto natatorio e Marini restituisce la delega al sindaco. Il nesso può sfuggire. E non solo.

L’ex sindaco è politico esperto e di lungo corso. Perché chiedere di far proseguire i lavori, ben sapendo che già la mattina Micci aveva fatto presente come la Lega era in consiglio solo per il rendiconto e non avrebbe trattato altri argomenti prima del chiarimento politico da parte di Arena?

Perché ha esposto il sindaco a una figura non proprio delle migliori? Non è un caso che il primo cittadino dopo la pausa non sia rientrato e nella riunione di maggioranza avrebbe concordato con Lega e Fondazione che volevano fermarsi. Come poi è stato.

Ieri è arrivato il messaggio di Arena. Non tollererà più simili situazioni. Presto avanzerà una proposta. Tutti in attesa.

Sono dichiarazioni dietro cui si nasconde altro. Si parla insistentemente di un azzeramento della giunta. Non subito, ma è dato per certo. Così come la riorganizzazione degli uffici.

Con una formula che accontenti tutte le anime della coalizione. Sempre che esista.

Giuseppe Ferlicca

8 agosto, 2020