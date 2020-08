Arrestato “El Marro”, capo del cartello di Santa Rosa da Lima

Città del Messico - La sua guerra contro i rivali della Jalisco Nueva Generación ha insanguinato lo stato di Guanajuato

Condividi la notizia:











Città del Messico – Gli stavano addosso da tempo e alla fine lo hanno acciuffato.

L’esercito e la polizia messicana dopo mesi di ricerca sono riuscite ad arrestare José Antonio Yépez Ortiz, detto “El Marro”, leader del cartello di Santa Rosa da Lima. Lo hanno preso nello stato di Guanajuato.

Ad annunciare l’arresto di El Marro è stato il segretario della sicurezza del governo messicano Alfonso Durazo, che in un post su Twitter ha scritto: “José Antonio, noto anche come El Marro, è stato arrestato. Al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria locale”. Il segretario ha poi aggiunto che il narcos è stato arrestato con un mandato per criminalità organizzata e furto di carburante. Insieme a El Marro sarebbero state fermate altre cinque persone.

Il cartello di Santa Rosa ricava la maggior parte dei suoi profitti dalle attività di estorsione e furto di carburante. Come riporta la Cnn, il gruppo criminale sarebbe in guerra con gli avversari della Jalisco Nueva Generación per il controllo di Guanajuato. Uno scontro violentissimo che si trascina dietro una lunga scia di sangue. A Guanajuato ci sono circa 10 omicidi al giorno.

Condividi la notizia:











3 agosto, 2020