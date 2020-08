Arriva il bonus per chi acquista con bancomat e carte di credito

Roma - La misura pensata dal governo per far ripartire i settori più colpiti dal lockdown come bar e ristoranti

Roma – Post lockdown, il governo pensa a un bonus per far ripartire bar e ristoranti, e forse anche abbigliamento ed elettrodomestici. Un bonus da due miliardi di euro per dare forza al rimbalzo dell’economia e un po’ di ossigeno alle attività più colpite dalla crisi.

Il meccanismo del bonus-consumi, oggetto di una riunione domenicale al ministero del tesoro, prevede di condizionare l’incentivo agli acquisti all’utilizzo di carte di credito e bancomat, ritenute utili per favorire la tracciabilità e la lotta al “nero”. Un bonus, dunque, per chi paga con la moneta elettronica.

La misura varrebbe cinque mesi, da agosto fino a dicembre. Anche se resta ancora da affinare il meccanismo: le ipotesi spaziano da una card a un rimborso direttamente al contribuente.

3 agosto, 2020