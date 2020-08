“Asl Viterbo, impossibile prenotare un prelievo di sangue online o per telefono”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Mauro Papalini, malato oncologico in chemioterapia, che prosegue: "Le persone in difficoltà non possono fare code infinite"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avendo la necessità di fare delle analisi di laboratorio, in quanto malato oncologico attualmente in chemioterapia, ho contattato telefonicamente la Asl per conoscere le modalità di presentazione agli ambulatori. La risposta che ho ricevuto mi ha lasciato basito.

Per essere sottoposti al prelievo di sangue si deve prenotare al fine di evitare assembramenti, e qui è entriamo nella fantascienza.

Per prenotare ci sono due possibilità. La prima è recarsi alla cittadella della salute, fare la coda e prenotare agli sportelli Cup, non esiste alcuna prioritaria per chi ha patologie gravi o donne in gravidanza. La seconda possibilità è di recarsi al Cup dell’ospedale dì Belcolle, fare la coda, qui quantomeno esiste la priorità.

Prima cosa non si capisce perché è possibile creare assembramenti, come dimostra la foto allegata, per prenotare e non per eseguire direttamente il prelievo.

Seconda cosa è il fatto che, a differenza di altri ospedali, ad esempio il Policlinico Gemelli di Roma, non sia possibile prenotare telefonicamente o, in alternativa, online.

La mia domanda è, quale mente contorta può inventarsi un sistema così contorto e penalizzante persone malate, anziani o donne in gravidanza, non tutti possono mandare un’altra persona in loro vece, ammesso che sia permesso farlo.

Direi che, chi ha la responsabilità di questo delicato settore, dovrebbero prendere immediatamente dei provvedimenti.

Le persone, perché forse ai dirigenti non è ben chiaro, ma anche chi è in difficoltà per malattia o necessità comunque di interventi sanitari è una persona, non possono fare code infinite ora sotto il sole e tra poco sotto la pioggia e al freddo.

Confido nel senso di umanità, evidentemente temporaneamente assopito, di chi può correggere questa anomalia.

Mauro Papalini

30 agosto, 2020