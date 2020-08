Aspetta l’esito del tampone in uno stabilemento, poi risulta positivo

Santa Marinella - Il lido è stato chiuso per una sanificazione straordinaria - Il sindaco: "Lo denuncerò alle autorità" - L'interessato smentisce

Condividi la notizia:











Santa Marinella – Avrebbe ammesso di aver fatto il tampone e di essere in attesa del risultato, ma sarebbe andato lo stesso in spiaggia a giocare a beach volley e successivamente in uno stabilimento di Santa Marinella. Poi sarebbe risultato positivo al Coronavirus.

A riportare la notizia è la Repubblica. Secondo il quotidiano, il sindaco del comune laziale avrebbe affermato di voler denunciare il fatto alle autorità perché “dopo aver fatto il tampone in caso sospetto bisogna stare in quarantena”. L’interessato però smentisce.

Il lido fa sapere sulla propria pagina Facebook che il positivo non ha avuto contatti diretti né con il gestore né con lo staff dello stabilimento, ma che ha deciso lo stesso di chiudere per effettuare una sanificazione straordinaria e per effettuare il tampone a tutti i collaboratori.

“Speriamo di potervi accogliere nuovamente quanto prima – si legge sul post su Facebook – per chiudere insieme questa travagliata stagione”.

Condividi la notizia:











21 agosto, 2020