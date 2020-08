Assembramento tra clienti, sanzionati due locali

Montefiascone - Controlli dei carabinieri - Denunciate due persone: un giovane guidava ubriaco e un uomo è stato trovato con la cocaina

Montefiascone – Identificate 135 persone su strada e controllati 98 veicoli, contestate 15 infrazioni al codice della strada e segnalato un giovane assuntore di droga alla prefettura di Viterbo.

Domenica mattina i carabinieri della compagnia di Montefiascone hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al regolare andamento dei paesi a maggiore impatto turistico, con particolare attenzione alle zone dei paesi lacuali.

“Durante il servizio – fa sapere una nota dei carabinieri – è stato denunciato un giovane proveniente da Vignanello che è stato trovato con il tasso alcolemico elevato alla guida e gli è stata ritirata la patente. Inoltre è stato denunciato un uomo originario di Grosseto trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina”.

Ma non è finita. “Sono stati sanzionati – continua l’Arma – due locali per non avere rispettato le normative sul contrasto al Covid-19 attualmente in atto. Segnatamente né gli avventori né i clienti rispettavano le distanze interpersonali all’interno dei locali”.

10 agosto, 2020