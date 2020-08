Atene - Sospese le visite in ospedale fino al 15 agosto - Cancellate fino alla fine del mese tutte le feste religiose

Atene – Aumentano i contagi in Grecia, obbligo di mascherine al chiuso.

Stretta delle misure anti-Covid in Grecia. Dopo che venerdì scorso sono stati registrati 78 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, numero record per la Grecia dalla fine del lockdown, il governo ellenico cerca di ricorrere ai ripari.

Imposto quindi l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. A riportare la notizia è l’edizione online del quotidiano greco Kathimerini.

Il viceministro della protezione civile, Nikos Hardalias, ha anche annunciato che dal 3 al 9 agosto saranno vietati gli assembramenti nei locali al chiuso ed è fortemente consigliato l’utilizzo delle mascherine all’aperto quando c’è folla.

Sono anche state sospese le visite in ospedale fino al 15 agosto. Cancellate fino al 31 agosto tutte le feste religiose.

2 agosto, 2020