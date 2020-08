Rientro a scuola in Austria, per i bambini gargarismi al posto dei tamponi

Coronavirus - Michael Wagner, microbiologo all'università di Vienna: “Sono molto più semplici da effettuare per i più piccoli”

Vienna – In Austria al posto dei consueti tamponi, fastidiosi per i più piccoli, si ricorrerà a dei gargarismi.

Il metodo è strato preparato in vista del rientro di molti bambini alle scuole, in cui sarà necessario verificare le condizioni di salute di chiunque. È stato preparato una soluzione che i bambini dovranno tenere in bocca per un minuto e che sarà poi analizzata.

“Con sorpresa abbiamo visto che anche i bambini di 6 anni possono fare gargarismi senza problemi – ha spiegato Michael Wagner, microbiologo all’università di Vienna in un’intervista a Euronews-. Abbiamo condotto studi comparativi tra tampone e gargarismo e abbiamo dimostrato che danno risultati assolutamente sovrapponibili”.

“I gargarismi sono molto più facili – prosegue il dottor Wagner, responsabile della ricerca -, si possono fare con i piccoli, si possono ripetere, potenzialmente si può anche fare a casa ma il costo non è molto più economico”.

22 agosto, 2020