Auto in fiamme, i carabinieri spengono l’incendio

Montefiascone - Intervento sulla Cassia nord dei militari dell'aliquota radiomobile, dei vigili del fuoco e dei forestali - FOTO

Montefiascone – Incendio di un’auto, fiamme spente dai carabinieri.

Intorno alle 11,20, vicino al cimitero sulla Cassia nord a Montefiascone, in una Mercedes Classe B, per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un principio d’incendio.

L’uomo che guidava l’auto ha visto del fumo uscire dal cofano e ha fatto in tempo ad accostare e a scendere dal mezzo.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

I militari, con estintori e con dell’acqua di una vicina attività commerciale, hanno spento le fiamme prima che si propagassero all’intera auto.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Viterbo con un’autopompa serbatoio e una jeep. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto.

A gestire la viabilità una pattuglia dei carabinieri forestali.

Durante le fasi di spegnimento, sulla Cassia nord è stato istituito il senso unico alternato.

Ci sono stati dei lievi rallentamenti al traffico.

24 agosto, 2020