Montefiascone - Intervento di carabinieri, 118, vigili del fuoco e polizia stradale - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – Auto fuori strada finisce nella scarpata e cappotta, feriti tre giovani.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla Verentana, in località Fondaccio a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una Citroën Cactus in una curva è uscita di strada ed è finita nella scarpata.

L’auto è anche cappottata.

Tre giovani all’interno della macchina sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone, i sanitari del 118 insieme alla polizia stradale, ai vigili del fuoco di Viterbo e ai carabinieri della stazione di Marta.

I feriti sono stati portati al pronto soccorso di Belcolle con tre ambulanze.

I carabinieri hanno gestito la viabilità mentre gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020