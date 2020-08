Tarquinia - Intervento dei vigili del fuoco

Tarquinia – Auto fuori strada sulla Tarquiniese.

Incidente stradale in mattinata a Tarquinia.

Per cause da accertare, una Smart con a bordo madre e figlio, ha sbandato, forse per la pioggia, finendo fuori strada nei pressi del bivio per Montebello.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco.

30 agosto, 2020