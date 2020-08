Viterbo - Sul posto 118 e polizia locale - FOTO

Viterbo – Auto fuoristrada sulla Cimina, ferito 60enne.

Stamattina intorno alle 11,30 incidente sulla strada provinciale Cimina, nel territorio del comune di Viterbo.

Una Fiat Panda nera è uscita di strada ed è finita in una cunetta, probabilmente anche per via dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia incessante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo alla guida della macchina, un 60enne, che è stato trasportato in ospedale.

Per gli accertamenti e per regolare la viabilità è arrivata una pattuglia della polizia locale di Viterbo.

31 agosto, 2020