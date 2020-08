Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento di carabinieri e polizia locale sulla Cassia nord a Zepponami - FOTO

Montefiascone – Auto sbanda e finisce contro un trattore.

L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18,30 sulla Cassia nord nella frazione di Zepponami a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento un’Audi A6 ha sbandato finendo contro un trattore fermo al lato della strada urtando il rimorchio dove c’era una parte di un trincia.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montefiascone insieme alla polizia locale di Viterbo che si trovava a passare sulla Cassia.

I carabinieri e gli agenti della municipale hanno gestito la viabilità.

Si sono verificati leggeri rallentamenti al traffico.

8 agosto, 2020