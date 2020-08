Montefiascone - Intervento in via Dante Alighieri di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, operai comunali, protezione civile e tecnici Enel - Il pilone pericolante dopo lo scontro è stato rimosso e l'area transennata - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – (m.m.) – Auto sbanda e finisce contro un palo di cemento.

L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Dante Alighieri a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una Fiat Punto ha sbandato finendo contro un palo della luce di cemento.

Fortunatamente la donna che era alla guida dell’auto non ha riportato ferite.

È intervenuta una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che si trovava a pochi metri di distanza per effettuare dei controlli stradali.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Viterbo, con un’autopompa serbatoio e una jeep, per mettere in sicurezza l’area a causa della pericolosità del palo di cemento coinvolto nell’incidente.

I carabinieri hanno gestito la viabilità. La macchina è stata rimossa da un carro attrezzi.

A causa del palo pericolante la zona è stata delimitata dai vigili del fuoco con del nastro segnaletico.

Gli operai comunali insieme alla polizia locale di Montefiascone e alla protezione civile hanno transennato una corsia della strada istituendo il senso unico alternato. Sul posto anche il sindaco e l’assessore Paolo Manzi.

Inoltre in serata sono intervenuti i tecnici dell’Enel che hanno tolto la corrente dal palo e tutti i cavi elettrici. Gli operai comunali hanno assicurato il pilone ad un trattore e poi lo hanno tolto mettendolo in sicurezza dietro ad alcune transenne.

Durante le operazioni di rimozione del palo il transito delle macchine in via Dante Alighieri è stato chiuso dalla polizia locale e dalla protezione civile.

Intorno alle 22 l’operazione di messa in sicurezza è terminata.

Condividi la notizia:











16 agosto, 2020