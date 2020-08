Corchiano - Carabinieri - Lo schianto in via Civita Castellana ha svegliato i residenti

Condividi la notizia:











Corchiano – Auto contro un muro in piena notte, tre feriti.

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì a Corchiano, in via Civita Castellana.

Intorno alle 2,30 una macchina con a bordo tre ragazzi si è schiantata contro il muro di un’abitazione. Il boato ha risvegliato alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi.

I tre giovani sono rimasti tutti feriti, due in maniera più grave. Uno in particolare ha dovuto subire un’intervento agli arti e per questo la prognosi è stata inizialmente riservata.

Gli accertamenti e le indagini sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Civita Castellana.

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020