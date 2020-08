Cronaca - Ferita coppia di anziani rimasta intrappolata fra le lamiere - L'incidente sulla A12 - Due chilometri di coda verso Civitavecchia

Civitavecchia – Auto va fuori strada, salta il guard rail e si incastra nella cunetta: ferita coppia di anziani.

Incidente questa mattina, domenica 16 agosto, sull’A12 in direzione Civitavecchia. Per cause ancora d’accertare un’auto è finita fuori strada, ha saltato il guard rail e si è incastrata nella cunetta.

L’incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 38 dell’autostrada Roma – Civitavecchia.

Una coppia di anziani è rimasta incastrata fra le lamiere, e per liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco. Feriti, sono poi stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al policlinico Gemelli. Per uno dei due si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto anche i poliziotti della stradale per fare i rilievi, appurare la dinamica e gestire la viabilità. Tra lo svincolo per Cerveteri e l’uscita di Santa Severa si sono formati due chilometri di coda in direzione Civitavecchia.

16 agosto, 2020