Cronaca - Incidente a Montalto di Castro - Macchina sbanda al km 103,500 - Intervento di carabinieri, 118 e vigili del fuoco

Montalto di Castro – Autocisterna si ribalta sull’Aurelia, un ferito.

Incidente stradale questa mattina a Montalto di Castro. Un’autocisterna, per cause da accertare, si è ribaltata nei pressi dello svincolo dell’Aurelia in direzione Roma.

Una persona è rimasta ferita e soccorsa dal 118 in codice giallo.

Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e l’Anas.

Un altro incidente si è verificato al km 103,500 dell’Aurelia a Tarquinia dove una macchina ha perso il controllo, sbandando.

Qualche rallentamento anche se la circolazione è stata garantita.

31 agosto, 2020