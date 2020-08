Bagnoregio piange il 25enne Maurizio Cencioni

Cronaca - Il ragazzo aveva un problema ai reni dalla nascita - Ieri i funerali e il lutto cittadino

Bagnoregio – Bagnoregio piange Maurizio Cencioni, morto di malattia a soli 25 anni.

“E’ evidente che non ci sono molte parole quando a lasciarci è un ragazzo di 25 anni. Maurizio ha combattuto tanto, ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, perché la vita è la cosa più preziosa che abbiamo e a lui piaceva tanto. Ringrazio Maurizio, con tutto il cuore, perché mi ha insegnato tanto”. Il sindaco di Bagnoregio Luca Profili ha salutato così su Facebook Maurizio Cencioni, il 25enne che non è riuscito a vincere la malattia che lo accompagnava dalla nascita.

Ieri, 8 agosto, si sono celebrati i funerali nella concattedrale di San Nicola alle 17 e il paese si è fermato. Il Comune aveva infatti proclamato il lutto cittadino invitando bagnoresi e organizzazioni sociali ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al dolore della famiglia di Maurizio con la sospensione delle attività rumorose o che potessero intralciare il rito funebre.

Maurizio Cencioni lascia i genitori Rita e Luca e la fidanzata Chiara.

“Maurizio – continuava il post del sindaco Profili – ha combattuto tanto, ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, perché la vita è la cosa più preziosa che abbiamo e a lui piaceva tanto. Ringrazio Maurizio, con tutto il cuore, perché mi ha insegnato tanto. Ci siamo sentiti spesso in questi anni così complessi e difficili, ancora di più in questi ultimi mesi. Maurizio lascia una traccia indelebile sulla comunità di Bagnoregio, che gli deve tanto, per quanto teneva al suo paese, per quanto ha dato al suo paese, seppur così giovane”.

A ricordarlo anche il Centro studi di Bagnoregio che scrive: “Resterai per sempre il nostro tutor ad honorem, fa buon viaggio!”.

Maurizio aveva dei problemi ai reni e per due volte era stato sottoposto a un trapianto, ma alla fine, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.

9 agosto, 2020