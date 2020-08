“Bamba”, il singolo di Icastico in onda su Radio Zeta Rtl

Musica - Dopo il successo di “Cristo!” - Il cantautore montefiasconese: “Canto per chi non trova il proprio posto nel mondo”

Montefiascone – (m.m.) – “Bamba”, il singolo di Icastico in onda su Rtl.

Il nuovo singolo “Bamba” del cantautore montefiasconese Icastico è sbarcato sulla toplist di Radio Zeta Rtl.

L’ultima canzone ha avuto un successo strepitoso dopo il sold out al Belvedere drink and music di Montefiascone con la presentazione del singolo “Cristo!” e le ottime recensioni degli addetti del settore.

Proprio questo lo ha “lanciato” con l’ultimo singolo “Bamba” nella toplist di Radio Zeta Rtl ma anche nelle webzine di Rockit, All music e Sky tg 24.

“Parlo a me stesso – spiega Icastico – ed alla mia generazione, parlo del mondo che ci spettava e che ci è stato sfilato dalle mani. Canto per chi non trova il proprio posto nel mondo”.

Il cantautore montefiasconese annuncia anche la volontà di tornare a suonare a Montefiascone.

“Tornerò a suonare a Montefiascone e Viterbo – conclude Icastico – se ce ne sarà la possibilità. Ma voglio puntare e premiare i posti che propongono buona musica”.

Precedentemente anche altri viterbesi hanno avuto successo nella musica, gli ultimi in ordine temporale sono i Dear Jack e Le ore.

Il cantautore è “partito da zero”, proprio da Montefiascone, ed al momento uno dei musicisti più attivi della provincia. Ha aperto anche uno dei concerti dei Blues Brothers in Italia.

17 agosto, 2020