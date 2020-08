Bannon, ex consigliere di Trump, arrestato per frode

Washington - Avrebbe rubato i soldi destinati a finanziare la costruzione del muro al confine con il Messico

Washington – Stephen Bannon, ex consigliere di Donald Trump, è stato arrestato, insieme ad altre tre persone, con l’accusa di frode in merito alla campagna di raccolta fondi “We build the wall”.

L’organizzazione aveva organizzato campagne fondi per finanziare la costruzione di sezioni provate di muri al confine tra Usa e Messico. I fondi, invece sarebbero stati utilizzati per scopi puramente personali.

“Hanno frodato centinaia di migliaia di finanziatori – hanno spiegato le autorità statunitensi – capitalizzando sul loro interesse a finanziare la costruzione del muro al confine e sotto la falsa pretesa che i fondi sarebbero stati spesi per la costruzione”.

20 agosto, 2020