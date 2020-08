New York - Si è dichiarato non colpevole dell'accusa di aver truffato i donatori che hanno partecipato alla sua campagna "We build the wall"

New York – Bannon rilasciato su cauzione: “Mio arresto per fermare costruzione del muro”.

E’ stato rilasciato su cauzione Stephen Bannon, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ieri l’arresto per frode.

E ora Bannon si difende. “Questo intero fiasco – dice – è per fermare la gente che vuole costruire il muro”. Il riferimento è al muro sul confine con il Messico.

Bannon ha rilasciato la dichiarazione all’uscita dal tribunale di New York, dopo essere stato rilasciato su una cauzione di cinque milioni di dollari di cui dovrà versare 1,7 milioni.

Di fronte ai giudici Bannon si è dichiarato non colpevole dell’accusa di aver truffato i donatori che hanno partecipato alla sua campagna online “We Build the Wall”, sottraendo fondi per le sue spese personali e per quelle di altri organizzatori.

Il giudice ha comunque vietato all’ex consigliere di Trump di viaggiare su aerei, imbarcazioni o yachts privati senza l’autorizzazione della corte.

21 agosto, 2020