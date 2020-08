Barca in avaria, salvate due persone

Montalto di Castro - In difficoltà al largo, non riuscivano più a raggiungere la riva

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Intrappolati al largo. La loro barca ha avuto un guasto e non riuscivano più a tornare a riva.

Due persone, oggi pomeriggio, sono state soccorse dai volontari della Prociv Arci Vulci 1 di Montalto di Castro, coordinati dalla guardia costiera montaltese.

Le due persone a bordo si trovano al largo delle acque tra Montalto e la frazione di Pescia Romana quando si sono accorti, verso le 15,30, di avere il motore in avaria.

La capitaneria di porto di Montalto ha contattato i volontari del nucleo sommozzatori della protezione civile locale, intervenuti col loro gommone.

Nel giro di un’ora sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione con le due persone in difficoltà, che è stata poi trainata fino a riva, sotto la guida della capitaneria di porto di Montalto.

Nessuna conseguenza per i passeggeri, trovati in buone condizioni al momento del soccorso.

La guardia costiera di Montalto era intervenuta anche in mattinata per soccorrere alcune persone a bordo di un’altra barca con motore in avaria, sempre nel braccio di mare viterbese.

Condividi la notizia:











23 agosto, 2020