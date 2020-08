“Noi bardati con 30 gradi, voi a ballare e dire ‘Non ce n’è coviddi’”

Coronavirus - Lo sfogo dell'infermiere Marco Bellafiore - Messaggio su Facebook a chi non rispetta le misure per evitare i contagi

Roma – “Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddi, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti ce stamo noi, non voi”. Questo lo sfogo su Facebook di Marco Bellafiore, infermiere al policlinico Umberto I. I

l suo, come dice all’inizio del post, è un intervento “polemico”, ma suona chiara la volontà di sensibilizzare sull’uso della mascherina e la necessità del distanziamento. Nel suo post una serie di frasi molto critiche verso chi non rispetta le misure di prevenzione.

“Post polemico”, esordisce su Facebook.

“L’ultima volta che ho avuto bisogno delle mutande di ricambio probabilmente avevo 3/4 anni e all’asilo ancora mi pisciavo addosso – si legge nel post -. Questa volta, dopo quasi 5 ore di turno bardato dentro che me so sudato pure l’acqua del battesimo, c’avevo le mutande talmente fraciche che da grigie so diventate nere. Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è Coviddi, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi”.

E ancora. “Tanto che ve frega – aggiunge Marco Bellafiore nel post – mica mi capiterà di stare con un tubo in gola a cagarmi addosso mentre una macchina respira per me. Vai sereno zi, a te non capita. E se capita, ci sono gli stronzi che per un indennità di quasi 100 euro (lorde) al mese, si fanno turni interi in stile palombaro grondando acqua tipo che ce poi fa rafting quando se levamo la tuta. Ma no, a te non capita, dai. Cazzotene delle regole”.

Marco Bellafiore, a corredo del post, ha anche pubblicato una sua foto con la tenuta anti Covid. “E intanto noi se respiramo la stessa aria calda dentro una mascherina per ore per i cazzacci vostri – conclude -. Andate in vacanza va, che io ancora nn ce so andato. Sarà per questo che so un po’ polemico”.

