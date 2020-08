Baseball, Maurizio Andretta convocato per uno stage in nazionale

Sport - Riservato a lanciatori e ricevitori nel bellissimo impianto di Godo in provincia di Ravenna

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Tuscia ancora protagonista nel Baseball nazionale

Ottima notizia per il baseball viterbese con la convocazione per il prossimo 10 Agosto del proprio tesserato Maurizio Andretta, convocato per uno stage per lanciatori e ricevitori per la nazionale nel bellissimo impianto di Godo (Ravenna).

Maurizio sta affrontando il campionato in A2 in prestito al Montefiascone, con uno score di 2 sconfitte e 1 vittoria.

In passato Maurizio ha già fatto parte della nazionale italiana baseball, ha esordito nel 2019 in A1 con il Castenaso e perfezionato la sua preparazione tecnica con due anni di esperienza negli Stati Uniti.

Soddisfazione da parte di tutta la società viterbese che gli augura il meglio per questa esperienza e per il proseguo del campionato.

Rams Baseball Viterbo

4 agosto, 2020