Montefiascone - Consiglio comunale - Lo ha comunicato il consigliere in apertura dell'assise: "Finalmente il mio gruppo è in Fdi e Dante La Corte è stato nominato coordinatore locale"

Montefiascone – Bellacanzone entra in Fratelli d’Italia e vota con la maggioranza.

In apertura del consiglio comunale di ieri è arrivata la comunicazione del consigliere Luca Bellacanzone, nonché presidente del consiglio, che ha annunciato l’entrata nel partito di Fratelli d’Italia e quindi il suo voto a favore della maggioranza.

Luca Bellacanzone era stato candidato sindaco nella lista “Centro destra per Montefiascone” in contrapposizione a quella del Melograno del sindaco Massimo Paolini. Dopo due anni e mezzo di minoranza nel dicembre 2018 è diventato presidente del consiglio eletto con i voti della maggioranza e ieri la sua entrata ufficiale nel partito di Giorgia Meloni.

“Oggi voterò a favore delle variazioni di bilancio – ha esordito Bellcanzone -. Il mio voto non è condizionato dall’incarico che attualmente ricopro; chi mi conosce sa che avrei mantenuto lo stesso comportamento anche come consigliere di minoranza. Quando ho accettato il ruolo di presidente del consiglio comunale di Montefiascone non l’ho fatto da solo ma è stata una decisione presa collegialmente con il gruppo politico che rappresento composto da Dante La Corte, Raffaele Morleschi, Angelo Busà, Giuseppe Minetola e altri ed è stato un primo passo per l’entrata in Fratelli d’Italia. Oggi quel percorso iniziato è giunto a compimento. Il gruppo da me rappresentato è finalmente entrato in Fratelli d’Italia”.

Bellacanzone ha sottolineato che Dante La Corte è stato nominato coordinatore locale ed affiancherà il portavoce Paolo Manzi, che deteneva entrambi i ruoli.

“Dante La Corte è stato nominato coordinatore comunale – ha aggiunto il presidente del parlamentino di Montefiascone – e collaborerà fianco a fianco con il portavoce Paolo Manzi. Per questo, a partire da oggi, vista per altro la numerosa presenza di consiglieri del mio stesso partito politico, voterò a favore della maggioranza di questa amministrazione mantenendo il ruolo super partes di presidente del consiglio”.

Infine la new entry di Fdi ha criticato chi vuole far cadere la maggioranza, che nel precedente consiglio comunale non ha avuto i numeri ed ha abbandonato l’aula.

“Far cadere un’amministrazione – ha concluso Bellacanzone – è un’esperienza in cui sono già passato e mi sono imposto di non passarci mai più per qualsiasi tipo di amministrazione. Sostituire un sindaco eletto con una persona che di certo non è nemmeno nata in questo paese è un errore da non commettere. Ogni sindaco di ogni amministrazione è stato legittimamente eletto dai cittadini di Montefiascone. Ho rinunciato al mio compenso che verrà utilizzato per comprare alcuni giochi per bambini”.

Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore Paolo Manzi, portavoce locale di Fdi e fino a poco fa anche coordinatore locale, posto lasciato a Dante La Corte.

“Il mio non è stato un passo indietro – ha detto Manzi -. Sono stato orgoglioso quando è entrato Rossano Capocecera e sono orgoglioso oggi che Luca Bellacanzone è entrato a far parte di Fratelli d’Italia. Oggi all’interno del consiglio comunale è il gruppo più forte con quattro consiglieri tesserati”.

9 agosto, 2020