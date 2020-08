Il Benin restaura la città fulcro del colonialismo africano del 1600

Ouidah - Eric Accrombessi, guida turistica locale: “Vogliamo che questi luoghi vengano restaurati perché la storia non muoia”

Ouidah – Se in giro per il mondo si combatte per abbattere i simboli del colonialismo bianco, sotto la spinta del movimento “Black lives matter”, il Benin va contro tendenza.

A Ouidah, antca roccaforte del colonialismo, punto nevralgico per il commercio degli schiavi neri, si sta lavorando intensamente per restaurare la vecchia città e trasformarla in un polo museale. Tra il 1600 e il 1800 fu questo il crocevia di milioni di uomini, donne e bambini neri che furono venduti come schiavi.

Nella città è prevista la costruzione di un ampio museo della memoria e la riproduzione di una nave utilizzata dai colonialisti in scala reale.

“Questa città è stata la più segnata dalla schiavitù – dice Eric Accrombessi, guida turistica di Ouidah -. Ecco perché al di là dei movimenti per la rivendicazione dei diritti dei neri, vogliamo che questi luoghi vengano restaurati perché la storia non muoia”.

12 agosto, 2020