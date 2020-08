“Biblioteca ancora chiusa e archivio abbandonato”

Civita Castellana - Yuri Cavalieri (Rifondazione comunista) chiede provvedimenti in vista dell'avvio dell'anno scolastico

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – In base alla legge regionale n.42/1997 il comune di Civita Castellana ha avuto accesso a diversi fondi per la cultura, ripartiti tra le strutture dell’archivio storico (2311,48 euro), museo della ceramica (887,32 euro) e biblioteca comunale (3159,32), erogati dalla regione stessa con i contributi il 29 ottobre del 2019.

La domanda tutt’altro che pretestuosa che ci poniamo è se questi fondi siano mai stati effettivamente utilizzati e se sì per quali progetti.

Questo perché la biblioteca è ancora chiusa (con tutti i disagi che questo comporta ai cittadini) per le motivazioni legate al COVID-19, e la situazione in cui versano i libri ed i documenti dell’archivio storico, che si trova nell’edificio del guardiano della scuola G.Rodari, risulta scandalosa, gli stessi sono abbandonati ed accatastati alla bene e meglio, spesso lasciati sparsi sul pavimento come ci hanno segnalato dei cittadini.

Inoltre, di recente è uscito un decreto ministeriale che prevede risorse straordinarie per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche comunali e non vorremmo che si perdesse anche questa occasione.

Urgono risposte perché la cultura non può essere una vetrina da sfruttare per propaganda e perché non possiamo lasciare nell’incuria un patrimonio cosi’ importante come la nostra biblioteca comunale, ed il nostro archivio storico nel quale si trovano volumi anche del 1870.

Settembre e l’inizio del nuovo anno scolastico sono alle porte , non è possibile che la biblioteca sia chiusa e che studenti e cittadini siano ancora privati di uno spazio aggregativo così importante.

Yuri Cavalieri Rifondazione Comunista

7 agosto, 2020