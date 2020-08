Biden ha scelto, sarà Kamala Harris la sua vice

Washington - Il candidato democratico ha scelto la senatrice californiana

Washington – Kamala Harris sarà la vice di Joe Biden.

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti ha scelto e si tratta della prima donna afroamericana nominata per la vicepresidenza.

Senatrice della California, è stata considerata la scelta più sicura.

Biden ha ripetuto più volte di volere alla vicepresidenza, qualcuno che fosse in grado di sostituirlo in tutto, qualora ce ne fosse bisogno. Una considerazione motivata anche dall’età. In caso di elezione, sarebbe il presidente più anziano a entrare alla Casa bianca.

12 agosto, 2020