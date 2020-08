Bimba di 3 anni cade nella piscina di casa e muore in ospedale

Piacenza - La piccola era stata ricoverata martedì: questa mattina la tragedia

Piacenza – Era stata trasportata d’urgenza in ospedale martedì scorso dopo essere caduta nella piscina di casa. Non ce l’ha fatta la bambina di 3 anni di Piacenza: la piccola è morta questa mattina, dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute.

Per cause ancora da chiarire la bambina sarebbe caduta in acqua mentre era in giardino con i genitori: quando la madre si è accorta di quanto stava succedendo, avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi. Trasferita in eliambulanza in ospedale, è morta poche ore fa al papa Giovanni di Bergamo.

Sul caso indaga la polizia.

6 agosto, 2020