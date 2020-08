Bimbo di un anno e mezzo morto in ospedale, in carcere la mamma e il convivente

Modica - Per entrambi la procura ha disposto il fermo - Sul corpo del piccolo lesioni e lividi

Modica – Quando il piccolo è arrivato in ospedale lunedì scorso, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per Evan, un anno e mezzo, non c’è stato nulla da fare.

Il bambino è stato portato in ospedale dalla madre: sul suo corpo lesioni ed ecchimosi. Spetterà all’autopsia fare luce sulle cause della sua morte.

Lunedì era già stato fermato il convivente della donna, 32 anni. In queste ore la procura di Siracusa ha disposto il fermo anche per la madre del piccolo, una 23enne. Nei loro confronti sono stati ipotizzati i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere.

18 agosto, 2020