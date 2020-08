“Abbiamo bisogno di persone coraggiose, bisogna adempiere ai propri doveri democratici”

Berlino - Greta Thunberg ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel

Berlino – “Abbiamo bisogno di leader, di persone che abbiano coraggio, che escano dalla loro zona di confort e pensino al lungo periodo”.

Greta Thunberg è intervenuta pubblicamente a Berlino in una conferenza stampa, dopo aver incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Angela Merkel è stata molto carina e amichevole – ha detto la giovane ragazza svedese -. Ma non bisogna essere soltanto cancellieri o primi ministri, per diventare leader coraggiosi basta andare per le strade e adempiere ai propri doveri democratici”.

Steffen Seibert, portavoce del governo tedesco, riferisce che l’attivista e la cancelliera “si sono dette d’accordo che ai Paesi più industrializzati spetta una responsabilità particolare su questo tema”.

20 agosto, 2020