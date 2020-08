“In bocca al lupo all’altra lista di centrodestra, ma il candidato migliore è Giampieri”

Civita Castellana - Elezioni comunali Mauro Rotelli ufficializza il nome FdI per la carica di sindaco - Il coordinatore provinciale Massimo Giampieri: "Coalizione non unita perché qualcuno ha voluto affrettare i tempi"

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – Botta e risposta all’interno del centrodestra nel giro di pochi giorni a Civita Castellana. Dopo la presentazione sabato scorso del candidato sindaco di Lega e Forza Italia Matteo Massaini, Fratelli d’Italia risponde stamattina col suo progetto civico a sostegno di Luca Giampieri. Il coordinatore provinciale del partito, Massimo Giampieri, spiega che “il centrodestra non è unito perché qualcuno ha voluto anticipare i tempi”.

Come Massaini, anche Giampieri sceglie un ristorante per la sua presentazione, stavolta Beccofino, sempre nel centro storico della città. E un’altra parata dei principali esponenti del partito in provincia. A cominciare dal deputato Mauro Rotelli, che sul palco accompagna il candidato sindaco, vicino a Massimo Giampieri e al coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Gasperini. Poi tra il pubblico si riconoscono Gianluca Grancini, Laura Allegrini e Luigi Maria Buzzi da Viterbo, Alberto Riglietti da Tarquinia e altri militanti provenienti da tutta la Tuscia.

Si nota anche l’ex assessore Carlo Angeletti, che nella giunta Caprioli rappresentava la Lega. Nel suo discorso, Luca Giampieri gli dedica un passaggio breve e sibillino: “Ringrazio chi si è avvicinato al nostro progetto, non condividendo le idee degli altri”.

La candidatura di Giampieri è sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Siamo Civita, ma Rotelli non vuole fermarsi: “Siamo aperti a tutti, anche oltre il centrodestra” annuncia.

“Abbiamo avuto un’interlocuzione con gli alleati storici del centrodestra nazionale, che però non ci ha portato a trovare una sintesi su Civita Castellana – spiega il deputato -. Il mio in bocca al lupo va a tutti i candidati di centrodestra, ma noi pensiamo che Luca Giampieri sia il profilo più valido per dare risposte al territorio”.

Il coordinatore provinciale di FdI Massimo Giampieri, coinvolto anche personalmente in quanto padre del candidato sindaco, spiega che “la scelta di Luca è nata dentro il circolo di Fratelli d’Italia, ma è cresciuta anche in tutta la città. C’è entusiasmo intorno a questo progetto: ci arrivano messaggi di sostegno anche da persone lontane politicamente dal nostro partito”.

Giampieri senior assicura di essersi “battuto sui tavoli provinciali per l’unità del centrodestra a Civita Castellana”, ma l’obiettivo non è stato raggiunto “perché c’è chi ha voluto anticipare i tempi, andando con candidature senza trovare una giusta collocazione globale di tutte le forze”.

Poi tocca al candidato sindaco, che si presenta ripercorrendo la sua lunga storia di militanza politica, nonostante abbia solo 40 anni. “L’attività nel circolo del partito, cominciata quando ero addirittura minorenne, mi ha insegnato i valori della destra sociale e dello stare sul territorio – spiega -. Sono stato la terza generazione di Giampieri a sedere in consiglio comunale, dopo mio nonno Enrico e mio padre Massimo, e sono orgoglioso di questo”.

Ora c’è la nuova sfida, la più importante. “Civita Castellana vive un momento storico difficile, ma noi non abbiamo paura e siamo forti del consenso che stiamo ricevendo ogni giorno – dice Luca Giampieri -. Non creiamo liste due mesi prima delle elezioni, ma per noi ogni scadenza è solo la conferma del buon lavoro che facciamo sul territorio. Abbiamo un progetto ambizioso, con tante personalità della società civile”.

Il comunicato di Fratelli d’Italia

“Per noi il nome migliore in lizza – come ha sottolineato il deputato Mauro Rotelli nella conferenza stampa di presentazione – vista la pluriennale militanza nel partito e l’esperienza amministrativa maturata in sei anni come consigliere comunale.

Il centrodestra, che si presenta unito nelle varie competizioni elettorali sia nazionali che regionali, nel caso di Civita non è riuscito a trovare una quadra, quindi Fratelli d’Italia, portando avanti un progetto sia politico che civico, ha individuato in Luca Giampieri il candidato più valido a rappresentare questa sintesi. Faccio comunque i miei migliori in bocca al lupo anche agli altri aspiranti sindaco”.

“Per me essere qui oggi è motivo di orgoglio e, ovviamente di commozione – ha aggiunto il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, papà di Luca -. Civita ha bisogno di punti di riferimento fermi e di stabilità, la folta presenza di pubblico a quest’incontro è il segnale tangibile che Fratelli d’Italia, con la candidatura di Luca, rappresenta la risposta alle priorità dei cittadini”.

“Dopo mio nonno Enrico e mio padre Massimo sono la terza generazione di Giampieri ad essere eletto al consiglio comunale – ha spiegato Luca Giampieri -. Civita Castellana non sta vivendo un buon momento storico, come la nostra amata Italia del resto, ed il nostro senso di responsabilità non ci permette di rivestire, ancora una volta, il ruolo di comprimari.

Con questo progetto ci presentiamo oggi all’ennesimo appuntamento elettorale, forti del consenso e del supporto che la città ci sta manifestando, abbiamo un progetto ambizioso e tra le nostre fila sono presenti tutte le professionalità della società civile che hanno contribuito alla stesura del programma, ognuno secondo le proprie competenze.

Intendiamo Civita Castellana come un laboratorio di idee per il progresso, le nuove tecnologie per la sicurezza, lo sviluppo e la visione globale, insieme ad una connessione con infrastrutture materiali (strade, ferro, banda larga) il tutto soprattutto per il rilancio del turismo, commercio e dell’industria ceramica con il suo indotto.

Tutto ciò deve andare a braccetto con la tradizione e le radici di una terra antica, quella Falisca appunto, quindi la conservazione del patrimonio ambientale e naturalistico, l’armonizzazione della monocoltura e il controllo dei livelli dei fitofarmaci.

Per concludere, oggi più che mai voglio terminare questo intervento citando Marinetti: ‘Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!'”.

Alla conferenza, introdotta dal coordinatore comunale Gianluca Gasperini, erano presenti molti rappresentanti istituzionali del partito tra cui il consigliere provinciale Gianluca Grancini, l’assessore comunale di Viterbo, Laura Allegrini e il capogruppo Luigi Buzzi.

Fratelli d’Italia – Civita Castellana

