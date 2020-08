Un omaggio a un artista che non è stato mai dimenticato dagli italiani che ne collezionano le cartoline, i manifesti, e perfino singole pagine di riviste. Ma dimenticato, o quasi, dal mondo della cultura, forse per la sua adesione alla Rsi, fino a far parte delle Ss italiane. Adesione che gli costò il carcere e l’oblio dei salotti buoni.

La leggenda vuole che Boccasile continuasse a disegnare fino all’ultimo i manifesti di propaganda del regime di Salò, con tanto di sentinelle tedesche che ne salvaguardavano l’incolumità.

Nel dopoguerra, Boccasile fu arrestato e scomparve per qualche anno dal mercato. Poi riprese l’attività di disegnatore pubblicitario di successo, fino all’illustrazione del Decamerone di Boccaccio. Opera che il maestro non terminò. Morto a metà dell’impresa, altri colleghi produssero le tavole per poterla pubblicare. Si cimentarono disegnatori come De Gasperi, Bartoletti, Molino e Albertelli.

Il Decamerone fu pubblicato nel 1955. Boccasile era morto il 10 maggio del 1952, con l’aspirazione e il progetto di illustrare la Bibbia.

Con la mostra Boccasile maestro dell’erotismo fascista, non solo vogliamo ricordare un grande illustratore, tra i più amati del Novecento, vogliamo anche realizzare una street art exhibition che al tempo del Covid può rappresentare un modo diverso e sicuro di fare cultura. Per cui non sarà più il pubblico ad andare a vedere le mostre in stanze e palazzi, ma le mostre che invaderanno le città, le strade, i centri storici. Come accadrà a Bassano in Teverina dal primo al 15 settembre.

Carlo Galeotti