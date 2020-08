Bomarzo e Mugnano, candidata sindaca Patrizia Farroni

Elezioni amministrative 2020 - La lista per il Movimento cinque stelle

Bomarzo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo un gruppo di cittadini stanchi delle solite politiche portate avanti dai vecchi partiti, della sinistra e della destra, nascondendosi dietro liste civiche.

Ci troviamo a vivere in quello che potrebbe essere un vero paradiso, essendo Bomarzo una vera perla della Tuscia.

Enormi le potenzialità in termini di crescita economica, soprattuto nel settore del turismo escursionistico e culturale. E però molte sono le criticità, dovute fondamentalmente all’inerzia e all’incuria. Il territorio è tristemente abbandonato in termini di tutela del patrimonio artistico e archeologico, e ha serie problematiche relative al lavoro e alla sicurezza.

Il periodo Covid ha peggiorato le condizioni di vita di molte famiglie a basso reddito e ridotto le prospettive occupazionali per i giovani. Servono investimenti pubblici e privati in favore della sfera produttiva.

Abbiamo un’emergenza relativa al dissesto idrogeologico che insiste sul quadrante nord ovest del centro storico e che richiede investimenti notevoli, una minaccia alla sicurezza dei cittadini.

Sono sotto gli occhi di tutti opere, realizzate con denaro pubblico dalle precedenti amministrazioni, che versano in condizioni fatiscenti: ascensori, fontane, ecoalbergo di Mugnano, solo per citarne alcune. Ettari di usi civici che potrebbero essere messi a disposizione di un progetto cooperativistico nell’agricoltura, immobili di enorme valore storico artistico, beni archeologici: le ricchezze collettive di Bomarzo anziché essere messe a valore per i cittadini, vengono gestite in modo inadeguato, e di fatto abbandonati alla decadenza e a gestioni improvvisate.

Non abbiamo collegamenti sufficienti con i treni di Attigliano e di Orte: scarso il supporto al turismo su treno e al pendolarismo. Il castello Orsini, patrimonio di tutta l’umanità, ha bisogno di interventi importanti di manutenzione.

L’acqua dei bomarzesi resta in mano ad una spa che sta fallendo, senza che la regione si decida a mettere mano alla legge 5 e all’individuazione dei bacini idrografici. Abbiamo bisogno di un presidio ambulatoriale.

La palestra comunale è fuori uso da anni e necessita di una bonifica. Aspettiamo da anni che la regione finanzi la creazione di una biblioteca comunale. Abbiamo necessità di un asilo nido per i bambini, un canile per i cani, un centro informazione per i turisti, un centro anziani, una casa delle donne.

Il paese si sta spopolando, ma si continua a parlare solo di cose superficiali e irrilevanti. Sarebbe ora di cambiare passo e di costruire seriamente un futuro per le nuove generazioni, investendo soprattutto nella scuola e nella formazione.

Patrizia Farroni

Candidata sindaca del Movimento cinque stelle di Bomarzo e Mugnano

La lista dei candidati consigliere comunale:

Andrea Merli

Irene Onofri

Piergiorgio Lulli

AnnaMaria Panfili

Tommaso Cascella

Massimiliano Lamoratta

Sabina Orsini

