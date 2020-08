“Bonus parlamentari, l’Inps venga autorizzato a fornire i dati”

Roma - Vito Crimi, capo politico del M5s e viceministro dell'Interno ha detto che chiederà "di sottoscrivere una dichiarazione" per permettere all'istituto di fornire i nomi di chi ha usufruito dell'indennità

Roma – “Bonus chiesto dai parlamentari, l’Inps venga autorizzato a fornire i dati”. Vito Crimi, capo politico del M5S e viceministro dell’Interno, interviene così in merito alla vicenda secondo cui alcuni deputati avrebbero chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro mensili introdotto dal decreto Cura Italia per le partite Iva in difficoltà a causa del Covid-19.

La notizia è stata resa nota ieri dal quotidiano La Repubblica.

“Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus – ha detto Crimi – chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l’Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus. Un fatto così grave non può passare senza conseguenze. Spero che tutti i partiti si muovano nella stessa direzione, lo dobbiamo a chi sta soffrendo le dure conseguenze di questa pandemia”.

10 agosto, 2020