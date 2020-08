Botteghe e locali storici, intanto c’è il marchio

Viterbo - L'amministrazione comunale ha approvato il disciplinare per tutelare le attività

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Botteghe e locali storici, adesso c’è il marchio.

Per le attività nel cuore di Viterbo, che da ormai troppo tempo vivono di riflesso il declino della parte antica e più bella della città, arriva dall’amministrazione comunale un tentativo di valorizzarle.

Ne avrebbero bisogno non solo le attività artigianali, ma anche piazze e vie dove insistono, ma da qualche parte occorre pur iniziare e a palazzo dei Priori sono partiti dalle botteghe storiche della città di Viterbo.

Approvato un disciplinare che comprende pure il logo.

Un’iniziativa: “a tutela delle botteghe e dei locali storici”, si legge nella delibera approvata.

“Il sostegno alle attività tradizionali sono tra gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire in aderenza ai principi e alle finalità che la regione Lazio ha già da tempo voluto sostenere e che da ultimo ha specificato all’articolo 1 del testo unico del commercio approvato”.

Questi esercizi, per la giunta: “costituiscono una risorsa per la città, anche sotto il profilo turistico in quanto testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della salvaguardia della tradizione imprenditoriale locale”. Meno male.

Il consiglio comunale a febbraio 2019 ha dato il via libera al piano del commercio. Quello che tanto ha fatto discutere per la rimodulazione degli orari di chiusura che interessano le attività di somministrazione.

Nello stesso piano è prevista una possibilità per la giunta: “individuare le attività presenti nel centro storico alle quali riconoscere il titolo di bottega storica, tenendo conto degli indirizzi approvati dal consiglio comunale”.

Condividi la notizia:











5 agosto, 2020