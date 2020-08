Il branco dà fuoco alla casa di un invalido, presi in cinque

Calabria - Tre sono finiti in carcere, due minorenni in comunità - La vittima sarebbe affetta da problemi psichica

Castrovillari – Prima lo hanno colpito con getti d’acqua mentre stava riposando, poi gli hanno incendiato casa. Il branco si scaglia contro un invalido, presi in cinque.

Si tratta di tre maggiorenni, che ora sono finiti in carcere con le accuse di incendio e violazione di domicilio e due minori per cui il gip del tribunale dei minorenni di Catanzaro ha disposto l’affido in comunità per gli stessi reati.

Ad eseguire le misure i carabinieri di Castrovillari: le indagini erano partite il 2 agosto, dopo l’incendio nell’abitazione. Gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto e individuando gli autori. I componenti del branco, dopo essere entrati nello stabile per portare a termine il raid nei confronti della vittima con problemi di natura psichica, si sarebbero allontanati velocemente a piedi. Prima di incendiare l’abitazione, i ragazzi entrati approfittando della porta d’ingresso non perfettamente chiusa, avrebbero gettato dell’acqua addosso al disabile che stava dormendo. L’uomo che, dopo essersi svegliato, fortunatamente è riuscito ad uscire di casa prima che l’intero stabile prendesse fuoco, ha raccontato di aver subito già in precedenza comportamenti simili.

11 agosto, 2020