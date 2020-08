Bruciati 30 ettari di bosco, fiamme vicine a tre case

In piano prevede una serie di interventi di prevenzione con l’implementazione del sistema di video sorveglianza già attivo su monte Raschio e la apposizione di ulteriori telecamere per arrivare a controllare oltre l’ottanta per cento del territorio.

Recentemente il personale del parco ha iniziato a svolgere servizio anche su quattro zone speciale di conservazione: macchia di Manziana, monte Paparano, lago di Monterosi e mola di Oriolo.

Proprio in prossimità della zona Mola di Oriolo che ricade nel territorio dei comuni di Oriolo Romano, Vejano e Canale Monterano si è sviluppato un vasto incendio domenica 16 agosto.

Il personale del parco allertato alle 12,30 è intervenuto con due guardiaparco ed un pick-up dotato di modulo antincendio.

Giunti sul posto particolarmente impervio, si è provveduto su accordi con i carabinieri forestali della stazione di Vejano a mettersi a disposizione del direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) dei vigili del fuoco giunto da Viterbo.

Il Dos ha quindi ininterrottamente operato con l’autovettura dei guardiaparco perché le Fiat panda 4×4 non erano in grado di percorrere la viabilità della zona particolarmente impervia. Sul posto hanno operato un gran numero di squadre a terra tra cui una partenza “boschiva” dei vigili del fuoco e i pick up con modulo dei gruppi di protezione civile di Vejano, Oriolo Romano, Barbarano Romano, Manziana e Canale Monterano.

Il comune e l’università agraria di Vejano si sono prontamente adoperati per inviare il supporto logistico di una ruspa per eventualmente realizzare una fascia tagliafuoco e acqua fresca per tutti i volontari operanti.

La gravità della situazione ha costretto a richiedere l’intervento di due elicotteri inviati dalla sala operativa regionale e successivamente di un elicottero dell’arma dei carabinieri e un elicottero dell’esercito inviati dal comando operativo aereo unificato (Coau), alle 18,30 circa è arrivato anche un canadair che effettuava dieci sganci con schiumogeno.

Si è riusciti quindi ad avere completamente ragione dell’incendio alle 20,30 circa. Una prima stima dei danni parla di circa 25/30 ettari di bosco percorsi dal fuoco in parte interessato da una zona andata al taglio recentemente.

Inoltre non è stato possibile impedire che le fiamme distruggessero una tettoia, una roulotte e una vecchia autovettura in località “le Cime”. Si è comunque riusciti ad evitare che il fuoco facesse danni a tre abitazioni che sono state lambite dalle fiamme.

L’incendio, senza l’intervento in forza di mezzi aerei e volontari avrebbe potuto estendersi a migliaia di ettari di bosco nella zona della valle del Mignone – area di grandissima importanza naturalistica con la presenza di fauna particolarmente significativa come la ghiandaia marina (avvistata una coppia durante le operazioni di spegnimento) e il lupo appenninico.